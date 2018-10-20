شؤون فلسطينية

إصابتان باستهداف طائرات الاحتلال لدراجة نارية شرقي القطاع

إصابتان باستهداف طائرات الاحتلال لدراجة نارية شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان بجراح، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين بجراح طفيفة، إثر إطلاق طائرة مسيرة بدون طيار صاروخًا تجاه دراجة نارية من نوع "توكتوك" قرب موقع "صوفا" شرق رفح.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في أعقاب ذلك عن استهداف طائرات إسرائيلية لعدد المواطنين الفلسطينيين، بزعم إطلاقهم بالونات حارقة.

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