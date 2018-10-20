الحساينة يقوم بجولة تفقدية على المشاريع الممولة من الكويت

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، جولة تفقدية على عدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية اشتملت على شارع الشعف، ومنطقة القبة في الشجاعية وشارع رقم ( 10) شرق غزة.وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، أمير دولة الكويت الشقيقة صباح الأحمد الصباح والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.وقال الوزير الحساينة لقد قمنا بتوجيهات سامية من رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله بجولة تفقدية على مشاريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية لإعادة اعمار غزة، حيث يجري العمل فيها بتقدم ملموس، ونعمل على تذليل العقبات كافة أمام هذه المشاريع.