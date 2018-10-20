شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يزور سلطنة عمان غدا للقاء السلطان قابوس

الرئيس عباس يزور سلطنة عمان غدا للقاء السلطان قابوس
الرئيس عباس السلطان قابوس - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يصل الرئيس محمود عباس غدا الأحد إلى سلطنة عمان، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بناءً على دعوةٍ من السلطان قابوس بن سعيد.

وقال سفير دولة فلسطين لدى السلطنة تيسير جرادات: إن الرئيس عباس سيلتقي بالسلطان قابوس، وسيتم خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا، وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والظروف التي تحيط بالخطوات الأخيرة بما يخص مدينة القدس، كذلك العلاقات الثنائية المتطورة بين فلسطين والسلطنة، وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأشار إلى أنه سيتم البحث في العديد من القضايا الإقليمية، التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الموقف الغربي في مواجهة التحديات الراهنة.

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