دولة فلسطين: المملكة العربية السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ

رام الله - دنيا الوطنأكدت دولة فلسطين، أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.وأشادت دولة فلسطين في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، لتأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون.