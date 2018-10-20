أول دولة تتخذ قراراً ضد السعودية بعد تأكيد مقتل خاشقجي

وقالت وزيرة الخارجية، ماريز باين، السبت: إن الحكومة الأسترالية، قررت أنه لم يعد مناسباً حضور قمة في السعودية في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.





رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الخارجية الأسترالية، عدم مشاركة أي من مسؤولي البلاد في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء" المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل بالسعودية، عقب إعلان الرياض مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول.وأضافت: "أنباء اعتقال 18 مواطناً سعودياً متورطاً في وفاة خاشقجي، وإقالة مسؤولين كبار في الحكومة السعودية، دفعتا الحكومة إلى الانسحاب من مبادرة الاستثمار في السعودية الأسبوع المقبل".وجاء قرار الحكومة الأسترالية في إطار انسحابات بالجملة من المؤتمر، الذي ينظم برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشملت مؤسسات وسياسيين وشخصيات غربية بارزة.وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وتوقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون.