الجيش الإسرائيلي يدرس إعادة ضخ الوقود لقطاع غزة غداً

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن ضباطاً كباراً في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سيعملون على استغلال الهدوء النسبي، الذي شهدته حدود قطاع غزة يوم أمس، من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة.



وأضافت: "أن ضباطاً في المؤسسة الأمنية والعسكرية، أثاروا قضية استغلال أحداث أمس الهادئة مع التركيز على نشاطات حماس لتحقيق الهدوء بشكل إيجابي".







وبينت الصحيفة، أن الضباط طالبوا بالنظر فيما جرى بأنه بادرة تشير إلى تغيير في هذا الاتجاه، وأن إسرائيل يجب أن تنقل رسالة من خلال مثل هذه الخطوة، أنه طالما استمر الهدوء، فإن غزة يمكن أن تشعر بالتحسن، ويتم مكافأتها على ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن الطريقة التي عملت بها حماس على فرض الهدوء خلال التظاهرات وقيام أفرادها بدوريات على السياج ومنع المتظاهرين من الوصول إليه هي حافز آخر لتلك الجهات في المؤسسة في محاولة لإعادة تزويد غزة بالوقود.