شؤون فلسطينية

أبو سيف: حماس طوعت مسيرات العودة لأجنداتها الحزبية ولتعزيز فصل غزة

أبو سيف: حماس طوعت مسيرات العودة لأجنداتها الحزبية ولتعزيز فصل غزة
الناطق باسم حركة فتح - عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت حركة فتح، حركة حماس بالإصرار على "خطف مصير قطاع غزة والتمسك بالانقسام بطريقة مربية"، لافتةً إلى أن حماس تضرب بعرض الحائط كل الجهود التي تسعى لإنهائه، مفشلة كل الجهود الهادفة لإعادة اللحمة والوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إن "إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الوحدة الوطنية الحبيسة في سجون انقلابها قبل أحد عشر عاماً ونيف، يتطلب موقفاً وطنياً حازما أمام هذا الرفض، وأنه بدل أن تسعى حماس مع الكل الوطني لوضع حد لسنوات الانقسام السوداء، فإنها تلهث وراء صفقة مع دولة الاحتلال، ليست؛ وباعتراف مهندسي صفقة القرن في واشنطن وتل أبيب إلا مُدخلاً خلفياً لتنفيذها".

وأضاف: "فيما تقاوم القيادة الفلسطينية بحزم وشجاعة المخططات التصفوية، فإن حماس تفتح الأبواب على مصراعيها من أجل أن تمر الصفقة، كما أنها لم تتورع عن استخدام تضحيات شعبنا وبطولات في مسيرات العودة من أجل ذلك، وحولت وأمام صمت فصائلي يندى له الجبين، مسيرات العودة من مسيرات عودة إلى مسيرات تحريكية من أجل التفاوض مع دولة الاحتلال"، وفق قوله.

وتابع: "إن خطف مسيرات العودة وتطويعها أجندات حزبية ولتعزيز فصل غزة وكيننتها، يتوجب موقفاً وطنياً حازماً من الكل الوطني، بحيث يجب إعادة مسيرات العودة إلي أهدافها الأولي المتمثلة بتأكيد حق شعبنا في أرضه وعودته إليها وحريته واستقلاله الوطني، ولقد حرفت حماس هذه الأهداف، تجاه مطالب تفاوضية مع دولة الاحتلال"، حسب تعبيره.

وأكمل: "لم يستشهد أبطال شعبنا وهم يتحدون في صدورهم العارية رصاص القناص من أجل هذا التهافت على مفاوضات إنسانية، لم تستشهد الممرضة رزان النجار ولا الطفل محمد أيوب ولا الصحفي أحمد أبو حسين وكل شهداء المسيرة الأكرم منا جميعاً من أجل ذلك؛ وعليه فإن المطلوب أن تعود حماس إلي الإجماع الوطني، وبدلاً من السعي وراء مفاوضات مع دولة الاحتلال، ومقايضة تضحيات شعبنا في مسيرة العودة، أن تسعى لرفع يدها عن الانقسام، حتى يسقط وينهار وتعود الوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن المطلوب إعادة مسيرات العودة إلي مسارها الأول وعدم استغلالها لتحريك المفاوضات الواهية مع دولة الاحتلال، وإذا ما استمر هذا الاستعصاء، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المشروع الوطني.

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