شؤون فلسطينية

أبو زهري: فتح مُنزعجة من نجاح غزة في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية

أبو زهري: فتح مُنزعجة من نجاح غزة في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية
سامر ابو زهري
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (حماس) اليوم السبت: إن "التصعيد الإعلامي ضدها من طرف حركة فتح، يعكس انزعاجها من نجاح غزة في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، في ظل فشلها في مواجهة الاستيطان، وغيره من جرائم الاحتلال في الضفة الغربية.

وأضاف القيادي في الحركة، سامي أبو زهري في تصريحات صحفية، إن قيادة فتح ستبقى تفتقد لأي مصداقية وطنية، في ظل تمسكها بالتنسيق الأمني المقدس مع الاحتلال"، على حد قوله.

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني قال: إن حركة حماس ستُعتبر واجهة ما وصفه "تحالف شيطاني" تقوده إسرائيل والولايات المتحدة، لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي، على حد قوله.

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