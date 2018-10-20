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تركي آل الشيخ: ستظل المملكة شامخة تغيظ الأعداء

تركي آل الشيخ: ستظل المملكة شامخة تغيظ الأعداء
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على التطورات الأخيرة التي تشهدها المملكة، وما تبعها من أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب الإعلان عن وفاة جمال خاشقجي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع (تويتر): "مملكة العدل السعودية، العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت".

وأضاف: "ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله،  في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيظ الأعداء".

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