صيدم: سلطات الاحتلال تشن حرباً على مناهج التعليم الفلسطينية

قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم: إن سلطات الاحتلال تشن حرباً على مناهج التعليم الفلسطينية، وتسعى لتحريفها.



ودعا صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح السبت، أبناء شعبنا في القدس المحتلة إلى عدم الانتظام في مدارس بلدية القدس التابعة للاحتلال، والتوجه إلى مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينة أو المدارس الخاصة.



وأضاف صيدم، أن وزارة التربية والتعليم، تعمل على إعداد وثيقة تبين حجم التزوير في المناهج، داعياً إلى عدم التعاطي مع الكتب، واعتبارها منصة لشطب التاريخ الفلسطيني وتشويهه.





رام الله - دنيا الوطن