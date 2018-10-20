اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن غرب القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شاباً فلسطينياً، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، قرب مستوطنة (هار أدار)، غرب القدس المحتلة.وقالت مصادر إسرائيلية، إن الشاب في العشرينيات من العمر، وتم اعتقاله قرب مستوطنة (هار أدار)، ويبدو أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن، حيث عُثر على سكين في مكان قريب منه، على حد زعم المصادر.