شؤون فلسطينية

الفتياني مهاجماً الزهار: حماس تريد ضرب المشروع الوطني لصالح أمريكا وإسرائيل

الفتياني مهاجماً الزهار: حماس تريد ضرب المشروع الوطني لصالح أمريكا وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني: إن حركة حماس ستُعتبر واجهة ما وصفه "تحالف شيطاني" تقوده إسرائيل والولايات المتحدة، لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي، على حد قوله.

وأضاف  في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، أن اتهام القيادي في الحركة محمود الزهار، السلطة الفلسطينية، بأنها وراء الصاروخ الذي سقط في مدينة بئر السبع، هي تصريحات ليس ضد القيادة فقط، ولكن ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، كما قال.

وكان الزهار، اتهم السلطة الفلسطينية، بأنها تقف وراء حادثة إطلاق صاروخ أطلق من غزة، يوم الأربعاء، وسقط في مدينة بئر السبع.

وقال لقناة (فرانس 24): إن الذي أطلق الصاروخ هو من يريد توتير العلاقة الأمنية في المنطقة، بحيث يعطي الاحتلال الإسرائيلي مبررًا للهروب من التزماته تجاه القضايا الإنسانية المتعلقة بالكهرباء، والماء، والسفر، وغيرها، وبالتالي من يقف خلف إطلاق الصاروخ هو طرف إسرائيلي، أو طرف له علاقة بالسلطة الفلسطينية برام الله.

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