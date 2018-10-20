السديس: الحملة ضد السعودية تستفز المسلمين

رام الله - دنيا الوطناعتبر خطيب المسجد الحرام، أن المملكة العربية السعودية تواجه حملة "افتراءات" وشائعات، داعياً سكان المملكة الى "التلاحم" لمواجهتها.وقال الشيخ عبد الرحمن السديس: "ترديد الاتهامات والادعاءات والحملات الإعلامية المغرضة، لن يثني السعودية عن التمسك بمبادئها وثوابتها"، كما رأى أن الحملة ضد المملكة "تستفزّ مشاعر أكثر من مليار مسلم" حول العالم.وأوضح، أن المملكة "تعتمد في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بمواجهة المزاعم الباطلة والمحاولات الفاشلة"، داعياً الى "الاعتماد على الحقائق ونبذ القفز إلى التكهنات، وبناء المواقف على الافتراءات".