الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 49

يواصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان، (40 عامًا) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 49 على التوالي، ضدّ اعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال.





وبحسب إفادة عائلته، فإنّ الأسير عدنان، الذي يقبع في (سجن الجلمة)، "لم يعد يقوى على الحركة إلا بكرسي متحرك، وتخشى العائلة على صحته، خاصةً في ظلّ سياسة الإهمال الطبي الذي تُمارسه سلطات السجن بحقّه، والتي أقدمت على عزله منذ خوضه الإضراب.





وقالت عائلة الأسير عدنان: إنّها باتت غير راضية عن مستوى الدعم الشعبي والرسمي له، والذي لم يرتق للحد الأدنى من المستوى المطلوب.





وتمنع سلطات الاحتلال الأسير عدنان من زيارة محاميه أو عائلته، وتعزله في ظروف قاسية، رغم تدهور وضعه الصحي، كما أنّه يُضرب عن تناول المُدعمات الطبية، ويرفض إجراء الفحوص.





واعتُقل خضر عدنان بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ويعقد الاحتلال له جلسات محاكمة؛ لتمديد اعتقاله التعسفي.

رام الله - دنيا الوطن