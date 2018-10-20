للمرة الخامسة.. جيش الاحتلال يفشل في اعتقال المطارد "أشرف نعالوة"

رام الله - دنيا الوطنفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باعتقال المطارد أشرف نعالوة، خلال اقتحامها ضاحية شويكة شمال طولكرم.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت مدرسة علي نايفة في ضاحية شويكة، بحثًا عن المطارد أشرف، ونادت عليه عبر مكبرات الصوت لتسليم نفسه.يذكر، أن هذه المرة الخامسة التي يفشل فيها جيش الاحتلال باعتقال المطارد أشرف، حيث يواصل البحث عنه بشكل مستمر منذ أسبوعين، بعد تنفيذه العملية البطولية في مستوطنة (بركان).