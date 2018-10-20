شؤون فلسطينية

مصرع شاب إثر سقوطه من علو جنوب أريحا والشرطة تُحقق

مصرع شاب إثر سقوطه من علو جنوب أريحا والشرطة تُحقق
سقوط من علو - صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شاب يبلغ من العمر (24 عاماً) مصرعه صباح اليوم، إثر سقوطه من علو، أثناء رحلة جنوب أريحا.

وأفادت الشرطة  في بيان، اليوم السبت، أن الشاب من سكان مدينة نابلس، حيث توفي إثر سقوطه من علو، أثناء رحلة كان يقوم بها بمنطقة النبي موسى، جنوب أريحا.

وأضافت الشرطة، أنها والنيابة تباشران التحقيق في الحادثة.

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