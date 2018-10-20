المرشح الفلسطيني الوحيد لبلدية القدس يُصر على كسر مقاطعة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن المرشح الفلسطيني الوحيد لمجلس بلدية مدينة القدس، رمضان دبش، يواصل حملته قبيل الانتخابات المحلية، رغم التهديدات ضد نشطاء مقره الانتخابي.وظل دبش المرشح الفلسطيني الوحيد في الانتخابات البلدية في القدس، بعد أن انسحب المرشح الثاني، عزيز أبو سارة، بسبب ضغوط من المسؤولين الفلسطينيين.ويعمل دبش رئيساً للإدارة الجماهيرية في صور باهر، وقدم ترشيحه، لكنه لم ينشر بعد أسماء شركائه في القائمة.يشار إلى أنه باستثناء سنوات 1968، و1978، و1983، كانت نسبة الناخبين الفلسطينيين أقل من 10٪، ووفقاً للبيانات التي جمعها المحامي داني زايدمان، الذي يتعامل مع موقف الفلسطينيين من الانتخابات المحلية في القدس، فإن التصويت في المعارك الانتخابية الأخيرة، وصل إلى نسب مئوية ضئيلة، وفي آخر انتخابات بلغ أقل من واحد في المئة.إلى ما قبل بدء الحملة الانتخابية الحالية، حاول بعض الفلسطينيين ترشيح أنفسهم، ولكن انسحبوا بسبب التهديدات أو العنف الموجه ضدهم، وعلى عكس دبش، لم يقم أي مرشح بإدارة حملات انتخابية.وفي الأيام الأخيرة، أرسل دبش نحو 20 شابًا فلسطينيًا لتوزيع عشرات الآلاف المنشورات، والهدف الذي حدده لنفسه هو توزيع 200 ألف نشرة تدعو للتصويت له، وتعد المنشورات بالعمل على بناء مدارس ووقف هدم المنازل.