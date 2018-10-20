رئيس اتحاد موظفي (أونروا) يوضح تطورات المفاوضات مع إدارة الوكالة

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمير المسحال، جميع الموظفين، بضبط النفس، وعدم الالتفات إلى أي معلومة حتى صدور بيان للاتحاد.وأضاف في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن البيان المقبل للاتحاد، سيوضح طبيعة الاتفاق مع الإدارة بالكامل، ويشمل خمسة محاور.وتابع: "المحاور هي: ملف الموظفين المفصولين وعددهم 68، والموظفين على نظام البارتايم، وعددهم 510، والخصومات والتعويضات لكل الموظفين، وموضوع التحقيقات والعلاقة التشاركية المستقبلية مع الإدارة، والمتابعة والحوار المستمر لصيانة الاتفاق".وشدد المسحال، على أنه من الصعب تسريب ما يجري في هذه الأيام من مفاوضات، مضيفاً أن الاتحاد لا يزال يحاور، ويجري التعديلات اللازمة.وتابع: "لا زلنا نحاور ولم نقفل الصفحة بعد، وكونوا على يقين أن ما سيحققه الاتحاد، هو أقصى شيء في الوقت الحاضر ... والأيام القادمة رغم صعوبتها وقسوتها لن نترك حقوق 13000 موظف عطلت بسبب الأزمة الحالية".