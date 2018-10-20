صحيفة: الوزير عباس كامل يزور غزة الثلاثاء أو الخميس المقبلين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن الوفد الأمني المصري، أبلغ حركة (حماس)، أن رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، سيزور القطاع ما بين الثلاثاء والخميس المقبلين على أبعد تقدير.





وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر من حركة (حماس) لم تسمها، أن هذه الزيارة مرهونة بتحسن الوضع الأمني، وانتهاء حالة التوتر مع دولة الاحتلال.





وفي الوقت نفسه، قال عضو المكتب السياسي لـ (حركة الجهاد الإسلامي) خالد البطش، إن الوفد المصري، أكد أن الزيارة أُجّلت ولم تُلغَ.





وحسب الصحيفة، يأتي إبلاغ المصريين بالموعد الجديد، بعد اجتماع عقده وكيل المخابرات العامة، اللواء أيمن بديع، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وكبار أعضاء جهاز الشاباك والمسؤولين الإسرائيليين للتباحث في وضع غزة.







وربطاً بذلك، تواصل إسرائيل ربط أي تحسينات للقطاع بحالة الهدوء في الحدود مسبقاً، إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية، أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ينوي السماح بإعادة تزويد غزة بالوقود غداً الأحد في حال ساد الهدوء في المناطق المحاذية للسياج.