بعد إعفائه من منصبه في الديوان الملكي.. القحطاني يُغرد عبر (تويتر)

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أمراً بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.وغرد القحطاني، عقب قرار الإقالة بالقول: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية".وأضاف القحطاني: "سأظل خادماً وفياً لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخاً بإذن الله تعالى".