من هو سعود القحطاني المُعفى من منصبه على خلفية قضية خاشقجي





وتولى القحطاني منصب المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، وكذلك منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، بالإضافة للمهام الموكلة له.

رام الله - دنيا الوطنأصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمراً بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.وحسب (روسيا اليوم)، فقد ولد القحطاني بالرياض في عام 1978، وحصل على الثانوية العامة من معهد العاصمة بتقدير ممتاز، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود، وماجستير من جامعة نايف العربية، تخصص عدالة جنائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.كما حصل على دورة تأهيل الضباط الجامعيين في القوات الجوية بتقدير ممتاز، وعمل القحطاني كمحاضر قانون في كلية الملك فيصل الجوية، ثم مديراً لشؤون الأفراد، وشؤون الضباط بالكلية.وأصبح مستشاراً قانونياً في سكرتارية ولي العهد عام 2003، ومديراً لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد عام 2004، ونائباً لمدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في الديوان الملكي عام 2005.كما عمل مستشاراً بمكتب نائب رئيس الديوان الملكي، ومديراً عاماً لمركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي، ومستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، إضافة للمهام المُكلف بها.وأعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلاً من: المستشار بالديوان الملكي في السعودية، سعود القحطاني، ونائب رئيس استخباراتها العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما بأمر ملكي على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.