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شؤون فلسطينية

غرينبلات يواصل هجومه: "يجب أن تشعر حماس بالخجل"

غرينبلات يواصل هجومه: "يجب أن تشعر حماس بالخجل"
جرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
واصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، هجومه على حركة حماس، وذلك على خلفية إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الإرهابيون المرضى يفكرون باستخدام الألعاب كأسلحة، لا يكفي إرسال قذائف من غزة إلى إسرائيل لتدميرها وقتلها بشكل مباشر، بل أصبحت حماس تهدد الأطفال الإسرائيليين بالبالونات والطائرات الورقية، يجب أن تشعر حماس بالخجل".

ومنذ استلام منصبه كمبعوث أمريكي، لعملية سلام في الشرق الأوسط، بعد أيام قليلة من استلام الرئيس دونالد ترامب، مهامه كرئيس للولايات المتحدة، يواظب غرينبلات على مهاجمة حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ويتهمهما بمنع وجود ازدهار في قطاع غزة والضفة الغربية.

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