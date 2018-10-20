أول تغريدة لـ"ضاحي خلفان" بعد الإعلان عن مقتل "خاشقجي".. ماذا كتب؟

رام الله - دنيا الوطنغرد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عبر حسابه بموقع (تويتر)، حول قضية الإعلان عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.وقال خلفان: "المملكة طالبت الجميع بانتظار نتائج التحقيق.. واليوم أكدت على أن عدالتها ستطال كل من تسبب في قتل خاشقجي، رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".وأضاف خلفان، أحد المغردين يقول: "مضى 33 عاماً على مقتل الشيخ سحيم رحمه الله، والفاعل مجهول".وأعاد خلفان، نشر تغريدة سابقة له، كان قد قال فيها: "أزمة اختفاء خاشقجي خروج مسؤول رفيع من أحد الطرفين ينفي أو يؤكد حالة جمال.. يكون قد أنهى الازمة، أما ترك الأمر على هذا الحال فهو إدارة من أجل استمرار الازمة".