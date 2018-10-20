مُفجراً جدلاً واسعاً.. القصبي: الإخوان ليسوا أخطر أعدائنا

وأثارت تغريدة القصبي جدلاً واسعاً، إذ اتهمه سعوديون موالون للحكومة بـ "التخاذل وبث الروح الانهزامية"، عبر قوله إن الأزمة هزّت السعوديين، كما هاجم ناشطون القصبي قائلين: إنه أثار لبسا وتخبطاً بتقليله من خطورة إيران وإسرائيل وغيرها تجاه السعودية.

رام الله - دنيا الوطنفجر الممثل السعودي الشهير ناصر القصبي، جدلاً واسعاً، بتعليقه الأول على أزمة اختفاء الكاتب جمال خاشقجي، واتهام الحكومة السعودية بقتله.وقال القصبي، في تغريدة عبر (تويتر): "الأزمة الطاحنة التي نمر بها هزتنا نعم، ولكنها شدت أصلابنا وأعطتنا درساً عظيماً"، وفق ما أورد (عربي 21).وأضاف: "بغض النظر عن التفاصيل والشيطان فيها، يجب أن نعرف أن العدو الأخطر ليس ولاية الفقيه ولا الصهاينة، ولا الإخوان، ولا الإعلام المسيس، ولا الغرب، ولا الشرق، بل هو حاكم قابع هناك في زاوية صغيرة، ووجب قلبه".وقال ناشطون: إن القصبي يعني قطر، وأميرها الشيخ تميم بن حمد، بأنهم العدو الأول للسعودية.