تنظيم الدولة يطلق سراح ست رهائن في "صفقة الـ 27 مليون دولار"

أفرج تنظيم الدولة، عن ستة من الرهائن الـ27 الذين اختطفهم في محافظة السويداء بجنوب سوريا، لقاء إفراج النظام السوري عن نساء معتقلات لديه يطالب التنظيم بهن ودفع فدية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.





رام الله - دنيا الوطنوقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وفق ما أوردت (فرانس برس)، أنه جرى الإفراج خلال الليل عن المختطفين الستة وهم من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي في أولى خطوات تنفيذ كامل صفقة تم التوصل إليها مع النظام تقضي بتسليم أكثر من 60 معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن إضافة إلى حصوله على مبلغ 27 مليون دولار.وبحسب المرصد، فقد جرى تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تسليم معتقلات لدى النظام للتنظيم، كبادرة حسن نية من الطرفين، ومن المرتقب خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، أن تجري عملية الإفراج عن كافة مختطفي ومختطفات السويداء، مقابل تسليم المبلغ المتفق عليه وتسليم المعتقلات.وكان التنظيم قد اختطف الرهائن خلال هجمات الأربعاء الدامي على السويداء وريفها في 25 من شهر يوليو الماضي، وأوقع أكثر من 250 قتيلا في المنطقة التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع السوري، منذ اندلاعه في العام 2011.