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أُجلت خوفاً على حياته.. نشر مقابلة صحفية مع خاشقجي قبل اختفائه

أُجلت خوفاً على حياته.. نشر مقابلة صحفية مع خاشقجي قبل اختفائه
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، مقابلة لها مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي، أجرتها معه قبل الإعلان عن اختفائه ومقتله لاحقاً، مشيرةً إلى تمهلها بنشرها خوفاً على حياته.

وقال خاشقجي في المقابلة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرى في الإصلاح تكبيلاً لحكمه الاستبدادي، موضحاً أن بن سلمان يريد أن يحصد ثمار الحداثة، ويحكم السعودية على طريقة جده.

وبين خاشقجي، أن بن سلمان في حقيقته هو زعيم قبلي من الطراز القديم، وليس إصلاحياً، منوهاً إلى أن واشنطن لن تضغط على بن سلمان، إلا إذا حدثت أزمة حقيقية في السعودية.

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