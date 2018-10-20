الطقس: أجواء غائمة جزئياً ولا تغيير بدرجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما ويكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.