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ترامب عن رواية السعودية حول خاشقجي: لا أعتقد أنهم كذبوا عليّ

ترامب عن رواية السعودية حول خاشقجي: لا أعتقد أنهم كذبوا عليّ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به.

وأضاف ترامب للصحفيين، أن ما أعلنته السعودية بشأن ملابسات وفاة خاشقجي خطوة أولى جيدة، لافتاً إلى أنه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).

وأضاف: "لا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت علي، مشيراً إلى أن أطرافا ثلاثة شاركت في التحقيقات السعودية.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق اليوم السبت في بيان إنه اطلع على البيان الذي أصدرته السعودية بشأن التحقيق في موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأَضاف البيان أنه سيواصل الضغط من أجل تحقيق "العدالة التي تأتي في الوقت المناسب والشفافة والتي تتفق مع الإجراءات الواجبة".

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