رويترز: سائق القنصلية سلم جثة خاشقجي لمتعاون محلي

نقلت وكالة (رويترز)، عن مصدر سعودي مطلع على سير التحقيقات، عدم علمه بما حل بجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت (رويترز)، إن سائق القنصلية من بين من سلموا جثة خاشقجي لمتعاون محلي.

وأضافت الوكالة، إنه تم إختيار ماهر مطرب، لتنفيذ العملية كونه عمل مع خاشقجي في لندن.

وكان النائب العام السعودي، أعلن في وقت متأخر من ليل الجمعة، أن التحقيقات الأولية أثبتت وفاة جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودي، إثر شجار نشب بينه وبين من قابلوه داخل القنصلية.





وأضاف النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، وعددهم (18) شخصا جمعيهم من الجنسية السعودية.