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البيت الأبيض يعلق على إعلان السعودية وفاة خاشقجي داخل القنصلية

البيت الأبيض يعلق على إعلان السعودية وفاة خاشقجي داخل القنصلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض عن متابعته للرواية السعودية حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال البيت الأبيض في أول تعليق رسمي عبر بيان، نقلته قناة الجزيرة، أنه سيواصل متابعة التحقيق الدولي حول هذا الحدث المأساوي.

من جانب آخر، قال ليندسي جراهام السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنه "أقل ما يمكنني قوله إنه تساورني الشكوك حيال الإعلان السعودي عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي".

وكان النائب العام السعودي، أعلن في وقت متأخر من ليل الجمعة، أن التحقيقات الأولية أثبتت وفاة جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودي، إثر شجار نشب بينه وبين من قابلوه داخل القنصلية.

وأضاف النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، وعددهم (18) شخصا جمعيهم من الجنسية السعودية.

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