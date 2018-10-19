الكشف عن تفاصيل مرعبة في عملية اغتيال خاشقجي وتقطيعه

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة الجزيرة القطرية، تفاصيل جديدة وُصفت بالمرعبة عن التمثيل التمثيل بجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من كانون الأول/ أكتوبر الجاري.



وأوضحت أن الطبيقي كان أسرع من مساعديه في التعامل مع جثة خاشقجي، منوهةً إلى أن البحث الجنائي توصل للمكان الذي قُتل فيه خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بدقة، وحددوا مكان القتلة والضحية في الغرفة التي جرت فيها عملية القتل.

ونقلت القناة، عن مصدر أمني تركي لم تسمه، تفاصيل عملية اغتيال وتقطيع جثمان خاشقجي في القنصلية السعودية، وفق ما توصل له البحث الجنائي.وفي التفاصيل، قالت القناة، وفق مصدرها، إن التسجيلات تثبت أن خاشقجي تعرض للهجوم من أشخاص عدة عقب دخوله غرفة القنصل السعودي.وأضافت القناة، أن طبيب التشريح السعودي صلاح الطبيقي باشر بتقطيع جثة خاشقجي عقب تصفيته مباشرة، لافتةً إلى أن الطبيقي استغرق 15 دقيقة في عملية تقطيع جثة خاشقجي، وأن مساعديه كانوا يغلفون أجزاء الجثة بعد تقطيعها مباشرة.وأكدت الصحيفة، وفق مصدرها، أن الفريق استمع للتسجيلات قبل معاينة القنصلية السعودية وعمل محاكاة لها داخلها، وكشف ذلك عن توصل البحث الجنائي إلى أن الغرفة التي قتل فيها خاشقجي كانت مجهزة مسبقا بالمعدات للتعامل معه.