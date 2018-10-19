عربي

الكشف عن تفاصيل مرعبة في عملية اغتيال خاشقجي وتقطيعه

الكشف عن تفاصيل مرعبة في عملية اغتيال خاشقجي وتقطيعه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة الجزيرة القطرية، تفاصيل جديدة وُصفت بالمرعبة عن التمثيل التمثيل بجثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من كانون الأول/ أكتوبر الجاري.

ونقلت القناة، عن مصدر أمني تركي لم تسمه، تفاصيل عملية اغتيال وتقطيع جثمان خاشقجي في القنصلية السعودية، وفق ما توصل له البحث الجنائي.

وفي التفاصيل، قالت القناة، وفق مصدرها، إن التسجيلات تثبت أن خاشقجي تعرض للهجوم من أشخاص عدة عقب دخوله غرفة القنصل السعودي.

وأضافت القناة، أن طبيب التشريح السعودي صلاح الطبيقي باشر بتقطيع جثة خاشقجي عقب تصفيته مباشرة، لافتةً إلى أن الطبيقي استغرق 15 دقيقة في عملية تقطيع جثة خاشقجي، وأن مساعديه كانوا يغلفون أجزاء الجثة بعد تقطيعها مباشرة.

وأوضحت أن الطبيقي كان أسرع من مساعديه في التعامل مع جثة خاشقجي، منوهةً إلى أن البحث الجنائي توصل للمكان الذي قُتل فيه خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بدقة، وحددوا مكان القتلة والضحية في الغرفة التي جرت فيها عملية القتل.

وأكدت الصحيفة، وفق مصدرها، أن الفريق استمع للتسجيلات قبل معاينة القنصلية السعودية وعمل محاكاة لها داخلها، وكشف ذلك عن توصل البحث الجنائي إلى أن الغرفة التي قتل فيها خاشقجي كانت مجهزة مسبقا بالمعدات للتعامل معه.

أخبار ذات صلة

نصر الله: ما سيحدث بغزة خلال الايام المقبلة مهم للمنطقة

نصر الله: ما سيحدث بغزة خلال الايام المقبلة مهم للمنطقة

بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب &#34;المتحرشين&#34; بالتشهير

بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب "المتحرشين" بالتشهير

روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

مع رفع العلم وعزف النشيد.. وفد إسرائيلي يشارك ببطولة رياضية بالإمارات

مع رفع العلم وعزف النشيد.. وفد إسرائيلي يشارك ببطولة رياضية بالإمارات

شاهد: تركيا تنشر صوراً جديدة لـ &#34;متورطين&#34; في قضية خاشقجي

شاهد: تركيا تنشر صوراً جديدة لـ "متورطين" في قضية خاشقجي

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

أبو هلال: غزة لن تقبل الحلول الجزئية وبعض التسهيلات بالبر والبحر

أبو هلال: غزة لن تقبل الحلول الجزئية وبعض التسهيلات بالبر والبحر

نقابة المحاسبين تصدر تُعلق على قانون الضمان الإجتماعي

نقابة المحاسبين تصدر تُعلق على قانون الضمان الإجتماعي

الجبهة الشعبية للاحتلال: فشلت في إنهاء المسيرات وكسر الإرادة الشعبية

الجبهة الشعبية للاحتلال: فشلت في إنهاء المسيرات وكسر الإرادة الشعبية

إصابات في مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال بمحافظات الضفة

إصابات في مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال بمحافظات الضفة

للمشاركة بفعاليات (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم).. توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع

للمشاركة بفعاليات (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم).. توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع

حماس: اعترافات باراك تؤكد أن الاحتلال كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة

حماس: اعترافات باراك تؤكد أن الاحتلال كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة

مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية

مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية

لإجبار الرئيس عباس على (صفقة القرن).. ترامب يُرسل مبعوثاً خاصة لرام الله

لإجبار الرئيس عباس على (صفقة القرن).. ترامب يُرسل مبعوثاً خاصة لرام الله

منوعات

فيديو.. فايا يونان.. أول مطربة عربية تدخل &#34;غينيس&#34;

فيديو.. فايا يونان.. أول مطربة عربية تدخل "غينيس"

فيديو: بكاء هيستيري لمحمود الليثي ومنى الشاذلي تضطر للخروج لفاصل.. والسبب

فيديو: بكاء هيستيري لمحمود الليثي ومنى الشاذلي تضطر للخروج لفاصل.. والسبب

شاهد كيف غيّرت فتاة ملامح وجهها لتصبح شبيهة محمد رمضان

شاهد كيف غيّرت فتاة ملامح وجهها لتصبح شبيهة محمد رمضان

فيديو: عمرو دياب يقبل دينا الشربيني على المسرح ويصرح بحبها علنا

فيديو: عمرو دياب يقبل دينا الشربيني على المسرح ويصرح بحبها علنا

فيديو.. شاهد لحظة مقتل بطل فيلم سوري بانفجار عبوة ناسفة

فيديو.. شاهد لحظة مقتل بطل فيلم سوري بانفجار عبوة ناسفة

خطيب&#34;​ماريا كاري&#34;: فسخنا الخطوبة بسبب خاتم بـ13 مليون وحرق فستان الزفاف

خطيب"​ماريا كاري": فسخنا الخطوبة بسبب خاتم بـ13 مليون وحرق فستان الزفاف

فيديو.. دنيا بطمة: &#34;أحب الحرام&#34;

فيديو.. دنيا بطمة: "أحب الحرام"

فيديو: وفاة الفنان السوري نجم &#34;مرايا&#34; وصاحب صوت &#34;ملسون&#34; توفيق العشا

فيديو: وفاة الفنان السوري نجم "مرايا" وصاحب صوت "ملسون" توفيق العشا

طبيب تجميل شهير ينتقد تجميل أنف نجوى كرم..فما الخطأ الذي لاحظه؟

طبيب تجميل شهير ينتقد تجميل أنف نجوى كرم..فما الخطأ الذي لاحظه؟

فيديو.. الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34;: أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

فيديو.. الفلسطينية "جيجي حديد": أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

عربي

بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب &#34;المتحرشين&#34; بالتشهير

بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب "المتحرشين" بالتشهير

روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية