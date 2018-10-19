الكشف عن تفاصيل رسالة مصرية جديدة لإسرائيل بشأن الأوضاع بغزة

كشفت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، عن فحوى رسالة مصرية إلى إسرائيل، خصصت للحديث عن الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تحقيق الهدوء في القطاع.





وقالت القناة، إن مصر أبلغت إسرائيل بضرورة تدفق المساعدات للقطاع ومنح غزة مزيداً من التسهيلات، وذلك لتتمكن القاهرة من الضغط على حركة حماس لتحقيق الهدوء في غزة.





وأضافت القناة، أن من المتوقع أن يزور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري المنطقة لعقد عدد من اللقاءات، وذلك بعد تأجيل زيارته التي كانت مقررة أمس الخميس.











رام الله - دنيا الوطن