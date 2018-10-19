أبو هلال: غزة لن تقبل الحلول الجزئية وبعض التسهيلات بالبر والبحر

رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحركة الأحرار وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خالد أبو هلال، إن غزة لن تقبل بحلول جزئية ولن تقبل ببضع تسهيلات في البر والبحر ولن تقبل بأقل من كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.





جاء ذلك، خلال مشاركته بمخيم العودة شرق محافظة رفح في الجمعة الثلاثين من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان "معاً.. غزة تنتفض والضفة تلتحم".





وأضاف أبو هلال: "هذه الحُشود والزُحوف البشرية الهادرة التي تُشارك اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار هي رسالة تحدي للعدو الإسرائيلي بأن شعبنا ماضٍ في حراكه الشعبي السلمي وأن غزة قبلت التحدي".



وتابع: "تهديدات الاحتلال لا تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة النضال والاستمرار بمسيرات العودة التي كسرت هيبة الكيان الإسرائيلي بسلمية الثوار وصدورهم العارية ومن خلفها سلاح المقاومة يحميها حتى تحقيق كافة أهدافها وفي مقدمتها رفع الحصار كلياً عن قطاع غزة".وأكمل: "لقد كُسِرت هيبة الجيش الإسرائيلي الذي كان بالأمس يدّعي بأنه لا يُقهر بعزيمة الشباب الثائر العُزل من السلاح وبصمودهم وطائراتهم الورقية وبالوناتهم الحارقة أكدوا هشاشة هذا الكيان الغاصب الذي عَجِز عن الوقوف في وجه أشبال وأطفال غزة".