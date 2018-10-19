بحر: لا أمن لمستوطنات غلاف غزة إلا بفك الحصار





وتابع: "شعبنا اليو أوصل سالة لكافة احرار العالم باننا مصرون على فك الحصار او الانفجار في وجه الاحتلال"، مشدداً على أن بوصلة شعبنا ومقاومته لن تنحرف وهي موجهة فقط نحو الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن مستوطنات غلاف غزة لن تشعر بالأمن الا بفك الحصار عن قطاع غزة.وأكد د. بحر خلال كلمة له أثناء مشاركته في مخيمات العودة شرق خان يونس أن الأمن مقابل الأمن والهدوء وفك الحصار يقابله الهدوء، والدم بالدم.ولفت إلى أن غزة لن تخشى التهديدات ومسيرات العودة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها، محذرا الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بحق شعبنا ومتظاهري شعبنا بسلمية للمطالبة بحقوقهم في مسيرات ومخيمات العودة المنتشرة شرق قطاع غزة.وحمل د. بحر الاحتلال المسئولية الكاملة عن أي تصعيد مؤكدا أن المقاومة سترد بقوة على أي حماقة إسرائيلية، قائلاً إن شعبنا اليوم يثب في جمعة الصمود والتحدي قدرته على الاستمرار بقوة في مسيرات العودة رغم تهديدات الاحتلال وتحريك دباباته على الحدود، ليعلن انه من حقه العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.وثمن د. بحر الدورالمصري الكبير في فك الحصار وتثبيت التهدئة والعمل المستمر والدؤوب لانهاء الانقسام والوحدة على قاعدة الثوابت الوطنية والشراكة السياسية.