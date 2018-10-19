شؤون فلسطينية

(ريشت كان): توقعات بأن يقرر ليبرمان استمرار تدفق الوقود لغزة غداً السبت

(ريشت كان): توقعات بأن يقرر ليبرمان استمرار تدفق الوقود لغزة غداً السبت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، أنه من المتوقع ان يقرر أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، تجديد ادخال الوقود إلى قطاع غزة غدا السبت.

وقال الموقع ذاته: "أعلنت القيادة السياسية الإسرائيلية، أن حركة حماس عملت على ضبط الوضع اليوم شرق قطاع غزة، ودفعت الناس الى الخلف، وبالتالي يبدو أنهم فهموا الرسالة".

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، حالة من التوتر، اثر اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات جمعة "معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم".

وأقد اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فعاليات هذه الجمعة، أسفرت عن اصابة 130 مواطناً فلسطينيا.

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