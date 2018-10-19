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نصر الله: ما سيحدث بغزة خلال الايام المقبلة مهم للمنطقة

نصر الله: ما سيحدث بغزة خلال الايام المقبلة مهم للمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن ما سيحدث في غزة خلال الساعات والأيام المقبلة مهم للمنطقة بأسرها.

جاءت تصريحات حسن نصر الله، مساء اليوم، الجمعة، خلال الاحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، مدارس المهدي (عج)، والذي أوضح خلالها أن المنطقة كلها تترقب خلال هذه الساعات، ما يجري في قطاع غزة، باعتبار أن هناك حالة من التحدي والمخاطر والاستنفار المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يقابله تصعيد إسرائيلي على كل المستويات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وذكر نصر الله أن إسرائيل تضع قطاع غزة بين خيارين، إما القتال أو الموت والفلسطينيون اخذوا قرارهم بالمقاومة، ورفض الموت جوعا تحت الحصار.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الولايات المتحدة وإسرائيل يستخدمان العلم والتطور التكنولوجي لإذلال الشعوب والحكام.

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