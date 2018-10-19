شؤون فلسطينية

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول عدة اصابات الى مجمع الشفاء

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول عدة اصابات الى مجمع الشفاء
خاص دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن" مساء اليوم الجمعة، لحظة وصول العديد من الاصابات الى مجمع الشفاء الطبي خلال مشاركتهم في مسيرة العودة شرق مدينة غزة.

وقد اصيب 115 مواطنا برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي حملت اسم جمعة (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم).


 


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