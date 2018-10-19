هيئة العودة: الجمعة المقبلة باسم (غزة صامدة وما بتركعش)..ندعو مصر لتسهيل سفر جرحى المسيرات



ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي لها عقب انتهاء فعاليات جمعة (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم)، جمهورية مصر العربية بتسهيل سفر جرحى مسيرات العودة عبر معبر رفح البري، لتلقي العلاج في الاراضي المصرية.



وثمنت الهيئة، الجهود المصرية المتواصلة؛ من أجل إنهاء معاناة شعبنا واستعادة الوحدة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الجمعة المقبلة من الفعاليات ستحمل اسم (غزة صامدة وما بتركعش".