52 إصابة بالرصاص والاختناق بجمعة (غزة تنتفض والضفة تلتحم).. وطائرة إسرائيلية تقصف شرق خانيونس

أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باصابة 52 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكد القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن من بين الاصابات، هناك حالتين وصفتا بالخطيرة، أحداهما لسيدة مسنة في السبعينات من عمرها، بالاضافة الى اصابة صحفي.





وبحسب قناة (الأقصى) الفضائية، فإن طائرة استطلاع اسرائيلية أطلقت صاروخا على مجموعة من المواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن ذلك اصابة مواطنيْن وصفت حالة احدهما بالخطيرة.



