للمشاركة بفعاليات (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم).. توافد الفلسطينيين لمخيمات العودة شرق القطاع

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية بعد عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ وذلك للمشاركة في فعاليات جمعة (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم).وقد أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية قرب مواقع الاحتلال، على الحدود الشرقية لمدينة غزة.إلى ذلك اطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن اصابات.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين؛ للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم (معا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم)، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وجددت الهيئة، تأكيدها على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وكسر الحصار عن قطاع غزة.