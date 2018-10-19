مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية





وقال د. مصطفى البرغوثي، إن جيش الاحتلال نصب الحواجز من الصباح ومنعنا من الوصول للخان الأحمر ولكننا نجحنا في التسلل عبر الجبال، وهذا ما أغاظ المحتلين.





ووصف البرغوثي اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين والصحفيين والمسعفين بالوحشي والإجرامي؛ ولكنه لم ولن يكسرنا مقاومتنا الشعبية المستمرة رغم انف المحتلين وستستمر بتلاحم كامل بين الخان الأحمر والقدس ومسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات كبيرة من حرس الحدود والشرطة والجنود الاسرائيليين اليوم على المتظاهرين في الخان الأحمر بالضرب والتنكيل والغاز الحارق وأصابت عدد كبير من المتظاهرين بمن فيهم النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعدد من المتضامنين الأجانب.