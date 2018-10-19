مباشر | توافد الفلسطينين للمناطق الشرقية لقطاع غزة

شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية

مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية
القيادي الفلسطيني - مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات كبيرة من حرس الحدود والشرطة والجنود الاسرائيليين اليوم على المتظاهرين في الخان الأحمر بالضرب والتنكيل والغاز الحارق وأصابت عدد كبير من المتظاهرين بمن فيهم النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعدد من المتضامنين الأجانب.

وقال د. مصطفى البرغوثي، إن جيش الاحتلال نصب الحواجز من الصباح ومنعنا من الوصول للخان الأحمر ولكننا نجحنا في التسلل عبر الجبال، وهذا ما أغاظ المحتلين.

ووصف البرغوثي اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين والصحفيين والمسعفين بالوحشي والإجرامي؛ ولكنه لم ولن يكسرنا مقاومتنا الشعبية المستمرة رغم انف المحتلين وستستمر بتلاحم كامل بين الخان الأحمر والقدس ومسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

حماس: اعترافات باراك تؤكد أن الاحتلال كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة

حماس: اعترافات باراك تؤكد أن الاحتلال كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة

لإجبار الرئيس عباس على (صفقة القرن).. ترامب يُرسل مبعوثاً خاصة لرام الله

لإجبار الرئيس عباس على (صفقة القرن).. ترامب يُرسل مبعوثاً خاصة لرام الله

الحساينة: مسيرات العودة السلمية مستمرة وتهديدات الاحتلال تزيد شعبنا تمسكاً بها

الحساينة: مسيرات العودة السلمية مستمرة وتهديدات الاحتلال تزيد شعبنا تمسكاً بها

عريقات: دمج السفارة والقنصلية دمج لمبدأ الدولتنين لدولة واحدة

عريقات: دمج السفارة والقنصلية دمج لمبدأ الدولتنين لدولة واحدة

الخضري: قرار واشنطن الأخير يحمل مضامين سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية

الخضري: قرار واشنطن الأخير يحمل مضامين سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية

بينهم الوزير عساف.. إصابات خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين بالخان الأحمر

بينهم الوزير عساف.. إصابات خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين بالخان الأحمر

لقاءات أمنية مصرية إسرائيلية لبحث الأوضاع في قطاع غزة

لقاءات أمنية مصرية إسرائيلية لبحث الأوضاع في قطاع غزة

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

حماس: اعترافات باراك تؤكد أن الاحتلال كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة

حماس: اعترافات باراك تؤكد أن الاحتلال كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة

مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية

مصطفى البرغوثي: إعتداءات الاحتلال لن تكسر مقاومتنا الشعبية

الحساينة: مسيرات العودة السلمية مستمرة وتهديدات الاحتلال تزيد شعبنا تمسكاً بها

الحساينة: مسيرات العودة السلمية مستمرة وتهديدات الاحتلال تزيد شعبنا تمسكاً بها

عريقات: دمج السفارة والقنصلية دمج لمبدأ الدولتنين لدولة واحدة

عريقات: دمج السفارة والقنصلية دمج لمبدأ الدولتنين لدولة واحدة

الخضري: قرار واشنطن الأخير يحمل مضامين سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية

الخضري: قرار واشنطن الأخير يحمل مضامين سياسية خطيرة على القضية الفلسطينية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

منوعات

فيديو: بكاء هيستيري لمحمود الليثي ومنى الشاذلي تضطر للخروج لفاصل.. والسبب

فيديو: بكاء هيستيري لمحمود الليثي ومنى الشاذلي تضطر للخروج لفاصل.. والسبب

شاهد كيف غيّرت فتاة ملامح وجهها لتصبح شبيهة محمد رمضان

شاهد كيف غيّرت فتاة ملامح وجهها لتصبح شبيهة محمد رمضان

فيديو: عمرو دياب يقبل دينا الشربيني على المسرح ويصرح بحبها علنا

فيديو: عمرو دياب يقبل دينا الشربيني على المسرح ويصرح بحبها علنا

فيديو.. شاهد لحظة مقتل بطل فيلم سوري بانفجار عبوة ناسفة

فيديو.. شاهد لحظة مقتل بطل فيلم سوري بانفجار عبوة ناسفة

خطيب&#34;​ماريا كاري&#34;: فسخنا الخطوبة بسبب خاتم بـ13 مليون وحرق فستان الزفاف

خطيب"​ماريا كاري": فسخنا الخطوبة بسبب خاتم بـ13 مليون وحرق فستان الزفاف

فيديو.. دنيا بطمة: &#34;أحب الحرام&#34;

فيديو.. دنيا بطمة: "أحب الحرام"

فيديو: وفاة الفنان السوري نجم &#34;مرايا&#34; وصاحب صوت &#34;ملسون&#34; توفيق العشا

فيديو: وفاة الفنان السوري نجم "مرايا" وصاحب صوت "ملسون" توفيق العشا

طبيب تجميل شهير ينتقد تجميل أنف نجوى كرم..فما الخطأ الذي لاحظه؟

طبيب تجميل شهير ينتقد تجميل أنف نجوى كرم..فما الخطأ الذي لاحظه؟

فيديو.. الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34;: أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

فيديو.. الفلسطينية "جيجي حديد": أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

بأوامر الملكة.. ميغان ماركل ممنوعة من تلك الأطعمة في جولتها الأسترالية

بأوامر الملكة.. ميغان ماركل ممنوعة من تلك الأطعمة في جولتها الأسترالية

عربي

بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب &#34;المتحرشين&#34; بالتشهير

بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب "المتحرشين" بالتشهير

روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية