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شؤون فلسطينية

لإجبار الرئيس عباس على (صفقة القرن).. ترامب يُرسل مبعوثاً خاصة لرام الله

لإجبار الرئيس عباس على (صفقة القرن).. ترامب يُرسل مبعوثاً خاصة لرام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة جديدة لنظيره الفلسطيني محمود عباس، لإجباره على القبول في دخول المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، والقبول بـ "صفقة القرن".

وأوضحت القناة، أن ترامب بعث برسول جديد للرئيس عباس بهدف إقناعه على الدخول في مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، والقبول أخيراً بالخيار الأمريكي للسلام، المعروف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأضافت: "ترامب أرسل رون لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، والمعروف بقربه الشخصي لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقد التقى بكل من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، واللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطيني".

وأشارت القناة، إلى أن الرسول الأمريكي يحمل رسالة مهمة وعاجلة من ترامب تقضي بمحاولة إقناع الرئيس الفلسطيني بالدخول في مفاوضات جديدة مع الإسرائيليين، والإنتهاء من "صفقة القرن"، وهي الصفقة التي يعتبرها ترامب أفضل للفلسطينيين.

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