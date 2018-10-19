بعد زيادة أعدادهم.. العراق يؤدب "المتحرشين" بالتشهير

رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر أمني عراقي أن بغداد بصدد اقتراح مشروع قانون لوضع قاعدة بيانات بأسماء "المتحرشين" ونشرها مستقبلًا، بعد اعتقال العديد منهم خلال الأسبوع الماضي.وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "السومرية نيوز"، أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أكثر من 700 دورية أمنية تتواجد في الأسواق والتجمعات التجارية والمدارس الثانوية للحد من التحرش بالنساء والفتيات.وأضاف أنه جرى تكليف أفراد الأمن بالتعامل بحزم مع أي شكوى تحرش أو مضايقة تتعرض لها النساء أو الفتيات، واعتقال المتحرشين.وذكر المصدر أنه ومن باب التأديب، سيجري الكشف عن أسماء المتحرشين في حال تكررت الشكوى ضدهم، أو قاموا بارتكاب جريمة التحرش، وأن 90 بالمئة من جرائم التحرش لفظية في العراق.وقتل وأصيب أكثر من 50 عراقيًّا العام الماضي جراء مشاكل بدأت بالتحرش.