روسيا تزود سوريا بدفعة جديد من منظومة (إس 300)

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (إزفيستيا)، نقلاً عن مصدر في ​وزارة الدفاع الروسية​، أنه تم تسليم سلطات النظام ​السوري، مؤخراً ثلاثة منظومات إضافية حديثة الصنع من أنظمة الدفاع الجوي "إس 300".







وأوضحت الصحيفة، أن هذه المنظومة الحديثة، من طراز "إس 300 بي إم 2" تعد من الجيل الأكثر تطورًا وتخدم في ​الجيش الروسي​ منذ العام 2010، موضحةً أنها مزودة بمحطات رادار متطورة جدًا ولديها قدرة عالية على تحديد الأهداف.







وشددت الصحيفة، على أن هذه "الأنظمة أكثر تطوراً من الأنظمة التي تسلمتها ​إيران​ سابقا"، فيما نفت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، لمراسل الصحيفة، التقارير التي أفادت بأن الإيرانيين، هم الذين سيشغلون هذه المنظومات، "لأنهم لا يعرفون تشغيل منظومات كهذه"، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن الخبراء القادرين على تشغيل النظام المتطور هم فقط في الجيش الروسي.







وأشارت إلى أن الخبراء الروس سيعملون على نقل خبراتهم ومعرفتهم التقنية لتشغيل المنظومة المتطورة إلى عسكريين سوريين على نحو تدريجي.



ووفقا للتقارير فإن منظومة الدفاع الجوي من طراز "إس 300 بي إم 2" يمكنها التعامل ليس فقط مع الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس لاعتراض صواريخ قصيرة المدى ذاتية الدفع، ولكنها قادرة على التعامل مع الصواريخ الباليستية التكتيكية، متوسطة المدى من 250 كيلومترًا. ويمكن للنظام التغلب على أنظمة الحرب الإلكترونية.