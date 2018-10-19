شؤون فلسطينية

لقاءات أمنية مصرية إسرائيلية لبحث الأوضاع في قطاع غزة

لقاءات أمنية مصرية إسرائيلية لبحث الأوضاع في قطاع غزة
الوفد الأمني المصري أثناء تواجده بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقد نائب وزير المخابرات المصرية أيمن بديع، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، الجمعة، لقاءً أمنياً لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وقال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، إن الاجتماع الذي جرى عقده بحضور كبار أعضاء جهاز الشاباك، خصص لبحث أوضاع قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أن المسؤول المصري التقى أيضا بكبار المسؤولين الإسرائيليين، لبحث نفس القضية.

يذكر أن بديع والوفد الأمني المصري غادروا أمس قطاع غزة بعد عقدهم لاجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في زيارة وصفت بالمفاجئة لغزة.

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