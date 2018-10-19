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توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقف الزيارات السياسية إلى السعودية، على خلفية اختفاء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وذلك في تصريح صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مع قادة أوروبيين، نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وقال ماكرون، "في ظل الظروف الحالية، قررنا توقيف بعض الزيارات (إلى السعودية)، ومنها الزيارات السياسية".

وأشار إلى أنه اتخذ القرار بالتنسيق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وأضاف ماكرون، أنه ينتظر "توضيحات" بشأن اختفاء خاشقجي. وأوضح أن قرار وقف الزيارات السياسية "لن يؤثر على رجال الأعمال والأفراد".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن المعلومات التي يعرفونها عن الحادث "خطيرة للغاية ومدعاة للقلق".

واختفت آثار الصحافي السعودي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الرياض، بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي، بطريقة وحشية داخل قنصلية بلاده.

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