شؤون فلسطينية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية
رام الله - دنيا الوطن
دان تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الاستفزازي الجديد، الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بشأن دمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس الشرقية المحتلة، مع السفارة الأمريكية في إسرائيل، وما يترتب على ذلك من اعتماد السفارة قناة التواصل الرسمية الوحيدة مع الفلسطينيين.

وأضاف خالد إن هذا القرار الاستفزازي يمثل بلطجة سياسية ويأتي منسجما مع قرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وما ترتب على ذلك من نقل للسفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو قرار يضرب بعرض الحائط موقف الاغلبية الساحقة من دول العالم، الذي عبرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  في الحادي والعشرين من كانون أول الماضي والذي  تقدمت به تركيا واليمن ودعا بكل وضوح إلى ضرورة احترام جميع الدول للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي التي ترفض تغيير وضع القدس القانوني وتدعو دول العالم إلى الامتناع عن نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، مثلما تدعو اسرائيل إلى إلغاء جميع القوانين والتدابير والإجراءات التي من شأنها المس بمكانة القدس باعتبارها مدينة محتلة.

وأكد تيسير خالد أن الخطوة الاميركية الاستفزازية الجديدة بإلغاء منصب القنصل العام ودمج موظفي القنصلية مع موظفي السفارة واعتماد السفارة في القدس باعتبارها قناة التواصل الوحيدة مع الفلسطينيين تحت الاحتلال لا يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة وعاصمة أبدية لدولة وشعب فلسطين أو يغير شيئا في الموقف الفلسطيني الرافض لهذا العبث الاميركي بقدر ما يؤكد أن الادارة الاميركية بمثل هذه المواقف تؤكد انحيازها الأعمى للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة اسرائيل وأن هذه الادارة فقدت دورها تماما كوسيط في تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بعد أن وضعت نفسها في خندق العداء للشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه الوطنية.

أخبار ذات صلة

أبو ظريفة: وحدتا الضباب والأسهم الحارقة أولى المفاجآت للاحتلال بفصل الشتاء

أبو ظريفة: وحدتا الضباب والأسهم الحارقة أولى المفاجآت للاحتلال بفصل الشتاء

شاهد: ضربة (برق) مسؤولة عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة

شاهد: ضربة (برق) مسؤولة عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

الهباش: أُطلعنا على اتفاق غير مكتوب بين نتنياهو وحماس لإبقاء غزة خارج سيطرة السلطة

الهباش: أُطلعنا على اتفاق غير مكتوب بين نتنياهو وحماس لإبقاء غزة خارج سيطرة السلطة

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

مبعوث ترامب لحماس: عليكم تبني ما جاء بمقابلة السنوار عملياً

مبعوث ترامب لحماس: عليكم تبني ما جاء بمقابلة السنوار عملياً

حول مسيرات العودة.. إسرائيل وجهت رسالةً لحماس عبر الوفد الأمني المصري

حول مسيرات العودة.. إسرائيل وجهت رسالةً لحماس عبر الوفد الأمني المصري

شاهد: برسالة بالعبرية.. المقاومة لإسرائيل: &#34;بعدوانكم لن تغادروا ملاجئكم&#34;

شاهد: برسالة بالعبرية.. المقاومة لإسرائيل: "بعدوانكم لن تغادروا ملاجئكم"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

المالكي لبومبيو: القرار الأمريكي تواطئاً مع إسرائيل وتماهي مع سياساتها

المالكي لبومبيو: القرار الأمريكي تواطئاً مع إسرائيل وتماهي مع سياساتها

العملات: ارتفاع طفيف على أسعار صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على أسعار صرف الدولار

الطقس: جو غائم جزئياً معتدلاً حتى الأحد

الطقس: جو غائم جزئياً معتدلاً حتى الأحد

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

منوعات

فيديو.. الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34;: أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

فيديو.. الفلسطينية "جيجي حديد": أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

بأوامر الملكة.. ميغان ماركل ممنوعة من تلك الأطعمة في جولتها الأسترالية

بأوامر الملكة.. ميغان ماركل ممنوعة من تلك الأطعمة في جولتها الأسترالية

شيرين عبدالوهاب أمام القضاء.. والسبب 263 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب أمام القضاء.. والسبب 263 ألف دولار

شموخ البحرينية: ابتعدت عن الغناء بسبب &#34;جلطة&#34; وأجرت 4 عمليات تجميل

شموخ البحرينية: ابتعدت عن الغناء بسبب "جلطة" وأجرت 4 عمليات تجميل

فيديو: والد حلا الترك يستغني عنها بسبب زوجته دنيا بطمة

فيديو: والد حلا الترك يستغني عنها بسبب زوجته دنيا بطمة

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

والد ميغان ماركل &#34;آخر من يعلم&#34; بخبر حملها

والد ميغان ماركل "آخر من يعلم" بخبر حملها

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

فيديو: رقص مثير لـ&#34;حليمة بولند&#34; يثير غضب الجمهور

فيديو: رقص مثير لـ"حليمة بولند" يثير غضب الجمهور

عربي

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

مع رفع العلم وعزف النشيد.. وفد إسرائيلي يشارك ببطولة رياضية بالإمارات

مع رفع العلم وعزف النشيد.. وفد إسرائيلي يشارك ببطولة رياضية بالإمارات

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية