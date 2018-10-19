شاهد: ضربة (برق) مسؤولة عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

نشر الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت، الجمعة، مقطع فيديو، حول تصريحاته المتعلقة بمسؤولية البرق عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو بئر السبع وتل أبيب فجر الأربعاء.





وكتب بن كاسبيت: "كل من ضحك أمس عليه أن يعتذر على الفور إلى شامريت تامير المذهلة، فالتقديرات سواء على جانب غزة أو من جانبنا هو أن هناك احتمال كبير بأن ضربة برق هي ما قد يكون قد نشطت الصواريخ التي كانت جاهزة للإطلاق في الساعة الثالثة فجراً".





وأضاف: "في مجلس الوزراء كان هناك عدد غير قليل من النكات حول هذا الموضوع، والمسؤولين قالوا إن الأمر وارد لكنه نادر، والصواريخ لحماس حتى لو أطلقها البرق".







