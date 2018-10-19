أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لم تعط أي تسجيلات صوتية للولايات المتحدة بخصوص اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن أنقرة ستعلن نتائج التحقيقات حول قضية خاشقجي بشفافية للعالم كله.





وأضاف أوغلو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن بلاده ستعلن نتائج التحقيقات في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشفافية للعالم كله، نافياً تسليم تركيا أي تسجيلات صوتية تخص التحقيقات.



رام الله - دنيا الوطنوقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألباني اليوم الجمعة: "تركيا لم تعط تسجيل صوتي للولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف: "ننتظر نتائج فحص العينات التي تم أخذها من القنصلية السعودية في إسطنبول وسنعلنها بعد ظهورها"، مؤكداً أن بلاده ستعلن "نتائج التحقيقات بشكل شفاف للعالم كله".