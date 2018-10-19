شؤون فلسطينية

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استعرضت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف يوم غد، أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017.

وجاء هذه المؤشرات، حسب بيان أصدرته اليوم الجمعة، على النحو التالي:

بلغ عدد سكان فلسطين التاريخية والشتات نحو 12.7 مليون فلسطيني مع نهاية العام 2017، منهم 4.8 مليون فرداً في فلسطين، منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة.

المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، وأكثر من 68% من إجمالي السكان دون سن الـ 30 عاماً، (حوالي 66% في الضفة الغربية ونحو 71% في قطاع غزة). 

استمرار الانخفاض في متوسط حجم الأسرة الفلسطينية

انخفض متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في العام 2017 الى 5.1 فرداً، مقارنة مع 6.4 فرداً في العام 1997.

 وارتفاع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بما مقداره 2.6 عاماً خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغ 71.2 عاما في العام 2007، وارتفع ليصل إلى 73.8 عاماً في العام 2017.

وكذلك انخفاض معدل وفيات الرضع في فلسطين من 27 مولود لكل ألف من المواليد في الفترة (1990-1994) ليصل إلى نحو 18 مولود لكل ألف مولود للفترة (2009-2013)، في حين بلغ هذا المعدل نحو 11 مولود لكل ألف مولود للعام 2017 استنادا لبيانات وزارة الصحة.

أخبار ذات صلة

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

أبو ظريفة: وحدتا الضباب والأسهم الحارقة أولى المفاجآت للاحتلال بفصل الشتاء

أبو ظريفة: وحدتا الضباب والأسهم الحارقة أولى المفاجآت للاحتلال بفصل الشتاء

شاهد: ضربة (برق) مسؤولة عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة

شاهد: ضربة (برق) مسؤولة عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة

الهباش: أُطلعنا على اتفاق غير مكتوب بين نتنياهو وحماس لإبقاء غزة خارج سيطرة السلطة

الهباش: أُطلعنا على اتفاق غير مكتوب بين نتنياهو وحماس لإبقاء غزة خارج سيطرة السلطة

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

مبعوث ترامب لحماس: عليكم تبني ما جاء بمقابلة السنوار عملياً

مبعوث ترامب لحماس: عليكم تبني ما جاء بمقابلة السنوار عملياً

حول مسيرات العودة.. إسرائيل وجهت رسالةً لحماس عبر الوفد الأمني المصري

حول مسيرات العودة.. إسرائيل وجهت رسالةً لحماس عبر الوفد الأمني المصري

شاهد: برسالة بالعبرية.. المقاومة لإسرائيل: &#34;بعدوانكم لن تغادروا ملاجئكم&#34;

شاهد: برسالة بالعبرية.. المقاومة لإسرائيل: "بعدوانكم لن تغادروا ملاجئكم"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

خالد: دمج القنصلية بالسفارة الاميركية في القدس عمل استفزازي وبلطجة سياسية

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

حماس: اعتقالات الاحتلال لن تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني

المالكي لبومبيو: القرار الأمريكي تواطئاً مع إسرائيل وتماهي مع سياساتها

المالكي لبومبيو: القرار الأمريكي تواطئاً مع إسرائيل وتماهي مع سياساتها

العملات: ارتفاع طفيف على أسعار صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على أسعار صرف الدولار

الطقس: جو غائم جزئياً معتدلاً حتى الأحد

الطقس: جو غائم جزئياً معتدلاً حتى الأحد

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

مجدلاني: قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية بالقدس مواصلة التأكيد على الاعتراف بها عاصمة للاحتلال

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

بدعم من بنك فلسطين.. الإعلان عن موعد إطلاق سباق اليوم الوردي النسائي الثالث

منوعات

فيديو.. الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34;: أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

فيديو.. الفلسطينية "جيجي حديد": أُريد مؤخّرة كبيرة أيضاً

بأوامر الملكة.. ميغان ماركل ممنوعة من تلك الأطعمة في جولتها الأسترالية

بأوامر الملكة.. ميغان ماركل ممنوعة من تلك الأطعمة في جولتها الأسترالية

شيرين عبدالوهاب أمام القضاء.. والسبب 263 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب أمام القضاء.. والسبب 263 ألف دولار

شموخ البحرينية: ابتعدت عن الغناء بسبب &#34;جلطة&#34; وأجرت 4 عمليات تجميل

شموخ البحرينية: ابتعدت عن الغناء بسبب "جلطة" وأجرت 4 عمليات تجميل

فيديو: والد حلا الترك يستغني عنها بسبب زوجته دنيا بطمة

فيديو: والد حلا الترك يستغني عنها بسبب زوجته دنيا بطمة

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً:يحق لي أن أمنع والدتي من الرقص

والد ميغان ماركل &#34;آخر من يعلم&#34; بخبر حملها

والد ميغان ماركل "آخر من يعلم" بخبر حملها

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

شاهد: محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرات الاخبار شبه عاريات

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

ليلة وفاة مصطفى متولي..تصرف غريب من عادل إمام دفع رغدة للصراخ بوجهه

فيديو: رقص مثير لـ&#34;حليمة بولند&#34; يثير غضب الجمهور

فيديو: رقص مثير لـ"حليمة بولند" يثير غضب الجمهور

عربي

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

توافق أوروبي على وقف الزيارات السياسية للسعودية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

مع رفع العلم وعزف النشيد.. وفد إسرائيلي يشارك ببطولة رياضية بالإمارات

مع رفع العلم وعزف النشيد.. وفد إسرائيلي يشارك ببطولة رياضية بالإمارات

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية

أبو الغيط: يجب الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية