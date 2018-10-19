عوض تستعرض أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017

رام الله - دنيا الوطناستعرضت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف يوم غد، أفضل المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2017.وجاء هذه المؤشرات، حسب بيان أصدرته اليوم الجمعة، على النحو التالي:بلغ عدد سكان فلسطين التاريخية والشتات نحو 12.7 مليون فلسطيني مع نهاية العام 2017، منهم 4.8 مليون فرداً في فلسطين، منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة.المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، وأكثر من 68% من إجمالي السكان دون سن الـ 30 عاماً، (حوالي 66% في الضفة الغربية ونحو 71% في قطاع غزة).استمرار الانخفاض في متوسط حجم الأسرة الفلسطينيةانخفض متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في العام 2017 الى 5.1 فرداً، مقارنة مع 6.4 فرداً في العام 1997.وارتفاع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بما مقداره 2.6 عاماً خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغ 71.2 عاما في العام 2007، وارتفع ليصل إلى 73.8 عاماً في العام 2017.وكذلك انخفاض معدل وفيات الرضع في فلسطين من 27 مولود لكل ألف من المواليد في الفترة (1990-1994) ليصل إلى نحو 18 مولود لكل ألف مولود للفترة (2009-2013)، في حين بلغ هذا المعدل نحو 11 مولود لكل ألف مولود للعام 2017 استنادا لبيانات وزارة الصحة.